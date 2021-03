LOREDANA BERTE’ | Incredibile rivelazione: “Mia Martini non è morta!”

Loredana Bertè sarà questa sera l’ospite d’onore su Rai 1. A lei infatti è stato dedicato il programma serale “A grande richiesta” condotto da Alberto Matano. Durante la serata vi saranno tantissimi ospiti che parleranno proprio del loro incredibile rapporto con Loredana e proprio su di lei andiamo a parlare in questo articolo.

Per chi non la conoscesse Loredana Bertè è una delle più importanti cantanti italiane. E’ nata il 20 Settembre del 1950 a Bagnara calabra ed è stata sposata due volte: nel 1989 si unì a Bjorn Borg dal quale divorziò nel 1993. Prima di lui vi era già stato Roberto Berger con il quale è stata sposata dal 1983 al 1987. Loredana Bertè ha tre sorelle: Olivia Bertè, Leda Bertè e Mia Martini.

Proprio di quest’ultima ha parlato molte volte ma le ultime rivelazioni sono veramente scioccanti. Ne ha discusso in compagnia di Barbara Durso in una delle ultime puntate di LIVE ed ha sottolineato che il suo ultimo ricordo risale a quando la chiamo Murolo e le disse che proprio Mia Martini era arrabbiata con lei. In quel periodo la Bertè era molto impegnata a registrare “Cu’mme” e per questo motivo si era praticamente allontanata da tutti.

“Mia Martini – sottolinea Loredana Bertè – non è morta. E’ più viva che mai. Sono più che certa che non si sia tolta la vita, lei aveva ben altri progetti”. Poi sul padre che picchiava la sorella ha detto di non volerne parlare. “Mia amava troppo la vita, non ho idea di cosa sia successo. Ogni giorno per lei era magico”.