ANTICIPAZIONI CHE DIO CI AIUTI | Ultima puntata

Che Dio ci Aiuti 6 è giunto all’ultima puntata. L’ultima stagione dell’amatissima fiction con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Diana del Bufalo e altri attori famosissimi chiude i battenti. Le puntate che si sono susseguite in questi measi su Rai 1 hanno confermato il successo di pubblico della sitcom prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

L’ultima puntata, sempre con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, andrà in onda stasera a partire dalle 21.25. Scopriamo qualche anticipazione su quello che succederà stasera nel convento più famoso della tv italiana.

Che Dio ci Aiuti: le anticipazioni dell’ultima puntata

Nel primo dei due episodi del finale di stagione di Che Dio ci Aiuti 6, Suor Angela riuscirà finalmente a scoprire la verità su suo padre. La religiosa, però, vivrà un forte conflitto legato all’indecisione sul comunicarla o meno ad Erasmo.

L’attenzione si sposterà poi su Nico, impegnato nei preparativi del matrimonio con l’aiuto di Monica. Preso da una situazione per tutti non semplice da gestire, sarà oggetto di uno scherzo dell’inconscio che lascerà i telespettatori a bocca aperta.

Nel frattempo, Azzurra, sempre più entusiasta della vita da suora, farà un incontro pronto a mettere in discussione le sue certezze, mentre Carolina è turbata per qualcosa che, molto probabilmente, è legato al suo passato.

Troveremo anche Erasmo che, confermando i sospetti di suor Angela, nasconde qualcosa e non sembra assolutamente turbato dalla verità scoperta su Primo.

Da non dimenticare è poi l’approssimarsi del gran giorno per Nico e Ginevra. I giorni prima della cerimonia non saranno privi di imprevisti e i telespettatori rimarranno fino all’ultimo in attesa di sapere se i due fidanzati riusciranno a coronare il loro sogno d’amore.