Can Yaman, chi è: età, altezza, fidanzata e religione

Can Yaman è il celebre attore turco che, nel corso dell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 6, comparirà come guest star per creare scompiglio nella vita di Azzurra, a sua volta interpretata da Francesca Chillemi. Scopriamo qualcosa su di lui e sulla sua vita privata!

Età

Can Yaman, diventato famoso a livello globale grazie alla soap Daydreamer – le ali del sogno, è nato a Instanbul, in Turchia, l’8 novembre 1989. Ciò significa che l’attore ha attualmente 31 anni e che ne compirà 32 nell’autunno 2021.

Altezza

Can Yaman è alto 1,83.

Fidanzata

Can Yaman è attualmente legato a Diletta Leotta. Anche se nessuno dei due divi ha mai parlato esplicitamente di relazione, dopo alcune paparazzate a Roma l’attore – che vedremo a breve sullo schermo in una versione moderna di Sandokan – e la conduttrice di DAZN hanno iniziato a mostrarsi assieme sempre di più sui social, apparendo affiatatissimi tra scatti al tramonto al mare a San Valentino e tag di lui ai servizi di lei a bordo campo.

Nel passato dell’attore turco, che si è laureato in Giurisprudenza e che ha esercitato per un po’ la professione di avvocato, c’è una storia con Bestemsu Ozdemir (ha lo stesso cognome della partner di Yaman in Daydreamer ma non c’è nessuna parentela). Di professione attrice, l’ex fidanzata di Can Yaman è anche titolare di un bar nel quartiere europeo di Instanbul.

Religione

Can Yaman è un fedele della religione islamica.