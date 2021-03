Dove vedere Riverdale 5: Mediaset, Netflix o Sky?

Riverdale 5 è stata al centro dell’attesa dei fan e, finalmente, il 20 gennaio 2021 è arrivata. Scopriamo assieme dove vedere gli episodi.

Dove si può vedere Riverdale 5?

Riverdale 5 si può attualmente vedere sul canale statunitense CW, dove hanno iniziato ad andare onda gli episodi lo scorso 20 gennaio.

Per quanto riguarda Netflix ricordiamo che, ora come ora, non è disponibile. Sulla piattaforma di streaming, infatti, sono disponibili le prime quattro stagioni (l’ultima è arrivata il 1° marzo).

Alla luce della data di gennaio 2021, si parla di un’attesa di qualche anno prima di poter vedere Riverdale 5 su Netflix.

Cosa dire, invece, di Sky? Che, come nel caso delle prime quattro stagioni, è da citare la posssibilità, realtà dal 4 marzo, di vedere gli episodi su Premium Stories, disponibile sul canale 122 della piattaforma sopra citata.

L’alternativa per chi non è abbonato a Sky è Mediaset Premium. Esattamente come nel cao delle stagioni precedenti, anche per quanto riguarda la quinta la pay tv del biscione è riuscita ad aggiudicarsi i diritti.