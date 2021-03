Re di cuori su Rai Premium: cast e trama

Re di Cuori è la nuova serie tv in arrivo su Rai Premium, per la precisione su canale 25. Scopriamo assieme, nelle prossime righe, tutte le specifiche relative al cast e alla trama.

Cast

Ecco il cast completo della serie tv:

Rodger Corser: Hugh Knight

Nicole da Silva: Charlie

Ryan Johnson: Matt Knight

Hayley McElhinney: Penny

Tina Bursill: Meryl Knight

Steve Bisley: Jim Knight

Shalom Brune-Franklin: Aoife (prima stagione)

Belinda Bromilow: Betty

Matt Castley: Ajax

Chloe Bayliss: Hayley

Dave Eastgate: Joey (prima stagione)

Charles Wu: Ken

Angus McLaren: Dr. Toke (seconda stagione)

Brittany Scott Clark: Mia

John Batchelor: Nathan

Trama

Prima di entrare nel vivo della trama della serie tv, ricordiamo che è stata trasmessa per la prima volta dal 2016 al 2018 su Nine Network. Serie di origine australiana, nel Paese in cui è stata prodotta ha come titolo Doctor Doctor. A livello internazionale, invece, il titolo è The Heart Guy.

Il protagonista è il Dottor Hugh Knight, promettente cardio chirurgo con un forte spirito di intuito che gli ha permesso di fare una carriera sorprendente. Per quanto riguarda invece la vita privata, si ha a che fare con una serie di colpi di scena sorprendenti.

Sospeso dalla professione chirurgica per via di alcune situazioni problematiche che sarà possibile scoprire solo guardando la serie, Knight si ritrova a lavorare come medico generico in un piccolo ospedale.

Questo cambiamento impatterà la sua vita anche a livello personale. L’affascinante dottore, infatti, dovrà affrontare anche la famiglia, con la quale non aveva rapporti da tempo, gli ex colleghi e il ricordo di una ex fidanzata che è da poco convolata a nozze.