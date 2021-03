Valeria Marini, biografia: età, altezza, marito, fidanzato e figlio

Valeria Marini è una delle donne più conosciute in Italia. Ha lavorato tantissimo nel campo dello spettacolo che della televisione e per questo motivo oggi andiamo a scoprire qualcosa in più su quella che è la sua vita privata.

Valeria Marini è nata il 14 Maggio del 1967 a Roma ed oggi ha 53 anni. E’ alta 1,78 ed è stata sposata tra il 2013 ed il 2014 con Giovanni Cottone. I due però si sono lasciati subito a causa di vari problemi sentimentali. Attualmente invece è la compagna di Gianluigi Martino, anche se ultimamente sembra non vada più bene come prima. I suoi occhi sono di colore ceruleo.

Valeria Marini | Fidanzato

Il fidanzato di Valeria Marini si chiama Gianluigi Martino. I due però, nonostante le grandi prospettive iniziali, si sono lasciati ed ora Valeria Marini è single. La loro storia è iniziata sul lavoro qualche anno fa e si sono iniziati a frequentare fin da subito: da qualche mese però sembra sia arrivata al termine. E’ stato lo stesso Gianluigi Martino a sottolineare che la storia era finita a causa di molte false voci che sono state riportate sulla loro storia.

Valeria Marini | Marito

Il marito di Valeria Marini è stato Giovanni Cottone. I due sono stati sposati dal 2013 al 2014. E’ un imprenditore italiano che da giovane si è trasferito a Milano e lì ha iniziato a lavorare nel settore degli elettrodomestici. E’ importante perché si tratta di uno dei primi italiani ad entrare nel mercato cinese. E’ nato il 12 Luglio 1957 a Palermo ed ha 63 anni.