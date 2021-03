Franca Leosini, chi è: età, figlie, marito e frasi

Franca Leosini è una delle conduttrici televisive più amate. Il suo nome è legato soprattutto al format Storie Maledette. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Età

Franca Leosini – all’anagrafe Franca Lando – è nata a Napoli il 16 marzo 1934. La conduttrice sta quindi per compiere 87 anni.

Figlie

Franca Leosini ha due figlie che vivono a Napoli.

Marito

Chi è il marito di Franca Leosini? La conduttrice di Storie Maledette è sposata con Massimo Leosini, di cui ha preso il cognome. Ecco le parole che ha utilizzato per spiegare il motivo: “Sono nata in una culla privilegiata. Famiglia altoborghese, mio padre lavorava nella finanza che conta. Quando ho scelto di chiamarmi Leosini l’ho fatto perché io conduco una vita ‘da metalmeccanica’, lavoro dal mattino presto alla sera tardi. Il mio cognome mi pesava. Non volevo che si dicesse che lavoravo grazie a papà“.

Per quanto riguarda l’inizio della loro storia d’amore, ricordiamo che tutto è cominciato a una festa quando lui le ha fatto un complimento e lei, poco più che ventenne, ha risposto che con lei l’adulazione non attaccava.

Frasi

Ecco alcune frasi di Franca Leosini, nota per il suo uso estremamente raffinato dell’italiano.

“Quando si arriva ai confini della notte dell’anima, è difficile riprendersi il proprio cielo”

“Il cervello non è una polpetta piazzata al centro della testa”

“O lei, come disperatamente afferma, è innocente oppure Totò Riina al confronto è un dilettante”

“Per quella vita spezzata, apparve già inadeguata la condanna a 14 anni di reclusione, ma autentica esplosione di rifiuto si è avuta quando i giudici della corte d’appello, riqualificando il reato in omicidio colposo, le riducono la pena a 5 anni”

“Adesso sembra che anche per spremere un foruncolo ci vuole un master”

“Del senno di poi sono piene le fosse”