Million Day, estrazioni di oggi 11 Marzo: ecco i numeri

Estrazioni 12 Marzo – Continua anche oggi la nostra rubrica dedicata alle estrazioni del giorno e siamo arrivati a venerdì 12 Marzo. Così come succede per tre volte a settimana abbiamo un bel da fare, essendo appunto giovedì. Infatti oggi vi saranno le estrazioni del Million Day, che come sappiamo sono giornaliere ed avvengono alle 19, ma anche quelle del Lotto e del Superenalotto che si svolgono tre volte a settimana, ovvero il martedì, il giovedì ed il sabato alle 20 di sera.

Milioni di italiani sono incollati al proprio telefono per scoprire quali sono i numeri estratti di oggi e seguiremo con voi la diretta dell’estrazione così da darvi subito i risultati in tempo reale. Alle ore 19 infatti saranno estratti i cinque numeri del Million Day che potrà far vincere fino ad un milione di euro nel caso in cui abbiate una schedina con tutti e cinque i numeri.

Estrazioni Million Day 12 Marzo 2021 | Numeri Estratti

Million Day – I numeri estratti di oggi li potrete trovare qui di seguito ed intanto inseriamo quelli estratti nelle precedenti edizioni del gioco a premi. Vi ricordiamo che si può vincere indovinando dai due ai cinque numeri: la vincita minima è di 2 euro mentre la vincita massima è di 1 milione di euro.

17 21 24 29 49