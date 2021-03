Tutti pensano che fa dimagrire: in realtà questo cibo fa ingrassare

Iniziare a parlare di dieta è sempre complicato ma il più delle volte ci convinciamo del fatto che mangiare determinati cibi può solamente aiutare a farci dimagrire. Purtroppo la verità non è sempre questa e per questo motivo abbiamo pensato di scrivere questo articolo che andrà a sfatare un vero e proprio mito. Parliamo infatti del cocco, conosciuto come il frutto del benessere, e che tutti pensano faccia dimagrire. In realtà però non molti sanno che fa ingrassare.

Bisogna infatti sapere scegliere i cibi da inserire all’interno della nostra dieta e per questo motivo avremo sempre bisogno di contattare uno specialista o comunque un esperto di nutrizione. Vi sarà sempre il rischio di commettere errori se si prendono decisioni autonomamente. E’ il caso del cocco, che in molti mangiano appunto per perdere peso ma in realtà il suo effetto è totalmente inverso. Andiamo a vedere il motivo.

Il cocco viene infatti esaltato per il proprio gusto oltre che per le proprietà nutrizionali. Esso contiene tantissime vitamine ma bisogna tenere in considerazione anche le tante calorie che contiene. Infatti il cocco fresco è uno dei frutti più calorici che possiamo consumare. Nonostante le vitamine ed i grassi buoni esso resta pur sempre un alimento molto lipidico e per questo motivo non è consigliato all’interno di diete.

Tale frutto ha infatti ben 364 kcal ogni cento grammi e si tratta di una cifra troppo alta. Non dovete però avere paura a mangiare il cocco. Più che altro dobbiamo essere bravi a non mangiarne tanto: bisogna sempre avere molta moderazione soprattutto se siamo all’interno di una dieta ipocalorica.