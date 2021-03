Virginia Raffaele: le lacrime per il suo vestito sulle parole di Lillo e Greg

Virginia Raffaele è stata tra gli ospiti speciali di Canzone Segreta, la nuova trasmissione condotta dalla bravissima, e bellissima, Serena Rossi. Ogni venerdì su Rai 1 vi saranno infatti tantissimi ospiti, sette per la precisione, ed una di questi era proprio Virginia Raffaele, la famosa showgirl italiana.

Virginia Raffaele è nata il 27 Settembre del 1980 ed ha 40 anni. La sua città natale è Roma. E’ alta 180 cm e sua madre si chiama Paola Guglielmi. Ha studiato presso l’Accademia Nazionale di Danza ed ha vinto veramente tanti premi tra i quali non si può non sottolineare il premio come personaggio TV rivelazione dell’anno.

Virginia è entrata nello studio con Serena Rossi e successivamente si è seduta sulla sedia sulla quale si siedono i vari ospiti, pronta per vedere cosa succedeva. Sul palco sono saliti tanti dei suoi amici. I primi a salire sono stati Lillo e Greg, due che di comicità ne sanno veramente tantissimo.

Poi la sorpresa. Sul palco il vestito che Virginia Raffaele stava preparando prima del lockdown. Poi sullo schermo dietro il palco tutte le immagini della sua carriera: da Sanremo fino a tutti i film che ha girato e dei quali è stata protagonista. Entra dunque sul palco Cristina D’Avena che non poteva chiaramente non cantare una bellissima canzone per bambini che però, vista anche Virginia, c’entra sicuramente tantissimo.