Carlo Conti sorprende tutti: “Non ho 60 anni!”

Carlo Conti compie oggi 60 anni. Il conduttore televisivo è nato infatti nel 1961. Precisamente a Firenze il 13 Marzo. Oggi è alto 1,75m ed è sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro. I due si sono conosciuti grazie anche all’aiuto di Antonella Clerici che riuscì a convincere Carlo per fare il passo in avanti e dichiararsi alla bellissima Francesca. Hanno un figlio che si chiama Matteo che è nato nel 2014, oggi ha 7 anni.

Una cosa molto particolare però è quella che ha detto Carlo Conti. “Non ho 60 anni”. Ieri sera era infatti ospite alla Canzone Segreta, il nuovo show su Rai 1 condotto da Serena Rossi. Dopo aver visto l’esibizione dei suoi amici che erano lì presenti per lui è salito sul palco. Si sono creati quei cinque minuti di discussione durante i quali si è parlato logicamente del suo compleanno e dei suoi sessanta anni.

Carlo Conti ha dichiarato, scherzosamente, che non ha 60 anni ma che ne avrebbe compiuti 50. Chiaramente Serena Rossi ha subito messo i puntini sulle i, come si suol dire, ed in maniera molto divertente gli ha ricordato dei dieci anni in più. Poi Carlo ha voluto ricordare anche il grande Fabrizio Frizzi, che è scomparso qualche anno fa a causa di una malattia.

Proprio dal palco i suoi amici arrivati alla Canzone Segreta hanno intonato “C’è un amico in me”, che è la canzone che Fabrizio amava sempre canticchiare.