Francesca Reggiani e la figlia: “Quanti problemi…”

Francesca Reggiani è una famosa attrice italiana che è molto brava nel campo delle imitazioni. La stessa ha iniziato la propria carriera grazie all’incredibile aiuto di Gigi Proietti che è stato suo insegnante proprio durante le superiori. Si è diplomata infatti presso una scuola di teatro dove insegnava, appunto, il mitico Gigi Proietti.

Francesca Reggiani è nata a Roma nel 1959 ed oggi ha 62 anni. Ha una figlia che si chiama Erica ed è stata sposata per sette anni. Non si conosce il nome del marito perchè è sempre riuscita a tenere tutti lontani dalla sua vita privata. Ciò che si sa è semplicemente il fatto che i due sono divorziati e che il matrimonio sarà durato all’incirca sette anni. Questo si capisce dal fatto che la figlia è nata nel 1990 e, a meno che non si sia sposata mentre era già incinta, sicuramente l’avvenimento sarà stato tra l’88 e l’89.

La figlia di Francesca Reggiani è stata molto attesa dalla madre perchè durante la sua vita ha avuto ben tre interruzioni di gravidanza. “Quando è nata – ha detto pubblicamente in una vecchia intervista – è stato un grande regalo per me”. Infatti per lei la maternità non deve essere un obbligo ma è una cosa che augura a tutti.

Secondo la Reggiani lei è tra le meno dotate del grande gruppo di chi faceva parte della Tv delle Ragazze. La trasmissione che l’ha praticamente lanciata nel mondo della televisione. “Mi hanno dato la possibilità di crescere e questa è una cosa importantissima per un attore”. Sottolinea anche di non essere stata brava fin da subito ma di essere cresciuta con il tempo. Sicuramente il fatto di avere avuto un maestro come Gigi Proietti ha fatto tanto per la carriera di Francesca Reggiani.

Sulla sua vita privata non si sa tantissimo anche se proprio ad una vecchia edizione di Vieni da me ha parlato apertamente. Inizialmente parla infatti della madre, che a detta sua aveva delle “attitudini più intellettualoidi”. Infatti la signora aveva un approccio piuttosto intellettuale. La Reggiani sottolinea che era sempre l’ultima della classe: “Così, per darle qualche soddisfazione”. Il rapporto con la madre non è mai stato eccellente, non era una donna che riusciva a dimostrare molto calore.

Lo stesso dicasi per gli insegnanti di Francesca Reggiani che divide in due macro categorie. “Vi erano quelli eccezionali e quelli no”. Sottolinea sempre che era una delle ultime della classe e probabilmente, se succede questo, è anche per il fatto che gli insegnanti non riescono a farti dare ciò che serve per andare bene a scuola.

Grosse complicazioni le ha avute durante il liceo sperimentale. Infatti non gli erano state impartite grandi doti di disciplina a tutta la classe e spesso saltavano sul banco cantando “Sandokan”. In quei tempi infatti si vedeva proprio questo telefilm che era molto conosciuto tra i ragazzi del tempo.

Francesca Reggiani e la figlia

Alla fine della sua intervista parla anche del suo rapporto con la figlia. Si chiama Enrica, proprio come sua madre. “Mia figlia è bella. Comprai un marsupio svedese bellissimo ed avevo sempre questa bellissima bambina sul collo”. Sottolinea sempre di averla desiderata tantissimo. Francesca Reggiani ha avuto tre interruzioni di gravidanza e per questo motivo la nascita della figlia, per lei, è stato un regalo magnifico.