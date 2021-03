Luciana Littizzetto, chi è: età, figli, marito e compagno

Luciana Littizzetto è una delle donne simbolo della tv italiana. Comica, attrice, conduttrice e scrittrice, da oltre 20 anni è amatissima dal pubblico.

Età

Luciana Littizzetto, che sarà ospite dell’ultima puntata della stagione di C’è Posta per Te, è nata a Torino il 29 ottobre 1964. Ciò significa che ha attualmente 56 anni e che ne compirà 56 in autunno.

Figli

Chi sono i figli di Luciana Littizzetto? La comica, assieme all’ex compagno Davide Graziano, ha preso in affidamento i fratelli Vanessa e Jordan Beljuli, di origine macedone. Arrivati in famiglia quando avevano rispettivamente 12 e 9 anni, sono oggi adulti. Di lei si sa per esempio che, nel 2019, ha conseguito la laurea triennale presso l’Accademia di Belle Arti di Torino.

Marito

Chi è il marito di Luciana Littizzetto? La comica non si è mai sposata ma è stata legata per tanti anni a Davide Graziano. Il musicista, classe 1968, è l’ex batterista del gruppo Africa Unite.

Compagno

In molti si chiedono se la comica torinese, da tanti anni al fianco di Fabio Fazio in Che Tempo che Fa, abbia o menno un compagno. A seguito di un tag a un post su Instagram pubblicato durante le vacanze estive del 2020, Luciana Littizzetto ha visto il suo nome legato, almeno sui giornali di gossip, a quello di Andrea Zalone, autore e doppiatore che, dal 2006, è spalla di Maurizio Crozza. In merito alla storia non è arrivata alcuna conferma o smentita.