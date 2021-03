Casa di Carta: come e dove vederla in streaming

Casa di Carta è una delle serie televisive più amate di sempre. Dal 2017 ad oggi, il Professore e la sua banda hanno conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Arrivata alla quarta stagione – come comunicato da Pedro Alonso tramite un post su Instagram nell’estate 2020, le riprese della quinta sono iniziate nell’agosto dello scorso anno – può essere visionata comodamente in streaming. Scopriamo, nelle prossime righe di questo articolo, come e dove.

Come e dove vedere la Casa di Carta in streaming

La Casa di Carta può essere vista in streaming soltanto su Netflix. Ciò significa che è necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Per attivarlo si accede al sito ufficiale e, nel record centrale della home page, si inserisce il proprio indirizzo mail.

I passi successivi prevedono la scelta della password e quella del piano. Le opzioni in questo caso sono le seguenti:

Base, con un costo di 7,99 euro al mese

Standard, che costa 11,99 euro al mese

Premium, soluzione caratterizzata da un prezzo di 15,99 euro al mese

I contenuti di Netflix – in questo caso si parla delle puntate di Casa di Carta – possono essere visionate sia sullo smartphone, sia sul pc, per non parlare della smart tv e dello smartphone.