Graziano Pellè, carriera: età, fidanzata, stipendio

Graziano Pellè è un famoso calciatore italiano che è tornato proprio quest’anno in Serie A e gioca nelle file del Parma. E’ nato in Puglia ed è il figlio di Roberto Pellè, rappresentante di caffè ed ex calciatore che militava nel Lecce. Addirittura giocava insieme a Sergio Brio. Il nome, Graziano, proviene dalla passione di suo padre verso Ciccio Graziani.

Graziano Pellè è nato il 15 Luglio del 1985 ed oggi ha 35 ann. E’ nato a San Cesario di Lecce ed è alto 1,94m e pesa circa 84kg. E’ fidanzato con la bellissima Viktoria Varga e, come già detto, gioca attualmente nel Parma con la maglia numero 9. Lo stipendio di Graziano Pellè era, nel 2017, di 16 milioni di euro quando andò a giocare in Cina.

Graziano Pellè | Fidanzata

Come già abbiamo detto la fidanzata di Graziano Pellè è Viktoria Varga. Bellissima showgirl ungherese è nata a Gyor nel 1995, precisamente il 15 Luglio. Il suo segno zodiacale è il cancro ed è famosa proprio per essere la fidanzata di Pellè. I due stanno insieme da diversi anni.