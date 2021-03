Matilde Brandi, chi è: età, marito, dramma e separazione

Matilde Brandi è una celebre ballerina, showgirl e conduttrice italiana. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Età

Matilde Brandi, che ha iniziato la sua folgorante carriera all’inizio degli anni ’90 come ballerina della trasmissione Club ’92 condotta da Gigi Proietti, è nata a Romail 27 febbraio 1969. Ciò significa che ha da poco compiuto 51 anni.

Marito

Matilde Brandi non si è mai sposata. Nel suo passato, c’è una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano. Per 17 anni, è stata legata al commercialista Marco Costantini, dal quale, nel 2006, ha avuto due figlie, le gemelle Aurora e Sofia.

Dramma

Nei giorni scorsi, Matilde Brandi ha vissuto un piccolo dramma domestico. Poco prima di un collegamento in diretta su Instagram, infatti, la showgirl, che ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 5, si è bruciata il viso con una lampada da tavolo. Per risolvere il problema, si è aiutata con della patata cruda sul viso e con l’aloe vera.

Separazione

A fine 2020, Matilde Brandi si è ufficialmente separata da Marco Costantini. Dopo aver accennato, nella Casa di Cinecittà, a una crisi con il compagno, ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo nel gennaio 2021 ha reso nota la fine della storia, affermando di aver ricevuto da lui la comunicazione di non voler più continuare la storia attraverso un messaggio.

Sempre davanti a Silvia Toffanin, ha affermato che l’anello che aspettava non è mai arrivato e che Costantini ha negato, alla sua richiesta, di avere un’altra donna.