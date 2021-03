Mirko Casadei, chi è: età, figli, moglie e canzoni

Mirko Casadei è un cantante oltre ad essere musicista di genere pop-folk italiano. E’ il figlio del famoso Raoul Casadei. Fin da quando era piccolo ha mangiato la musica praticamente ed ha iniziato anche a collaborare proprio con il padre. Si è dunque occupato dell’organizzazione e della produzione per quanto riguarda l’Orchestra Casadei che è nata nel 1928. Andiamo a scoprire qualcosa in più su quella che è la sua vita privata.

Mirko Casadei è nato il 19 Agosto del 1972 a Rimini ed oggi ha 45 anni. Il suo stile è molto leggero e piuttosto ballabile. Ha uno slogan “100% festa” che è da sempre letteralmente intramontabile.

Mirko Casadei: moglie

Non si hanno tante notizie su chi sia la moglie di Mirko Casadei. Ciò che invece è noto è che il cantante ha due figli che si chiamano Asia e Kim. I nomi sono piuttosto insoliti e legati alla vita proprio di Casadei. Kim, infatti, era un bambino che poi era diventato il migliore amico di Mirko mentre Asia è legata al periodo in cui lavorava sulle navi come animatore.

Anche la nipote di Mirko Casadei ha un nome piuttosto particolare. Infatti si chiama Noa e proprio il nonno ha dichiarato che gli piacciono i nomi brevi. “Mi chiama già nonno ma questa cosa mi fa sentire ancora più giovane perchè è come se sono diventato nuovamente padre”.

Mirko Casadei: canzoni

Diverse sono le canzoni di Mirko Casadei e per questo motivo abbiamo pensato che possa essere ancora più utile inserire qualche video di quelle più importanti. Come abbiamo già detto ha lavorato con la sua Orchestra Casadei, fondata nel 1928.

Tra le più importanti possiamo sicuramente sottolineare Simpatici italiani che è una delle ultime ed è stata pubblicata nel 2020 mentre dieci anni fa, nel 2010, è uscita Ciao mare. Invece all’album “Sono romagnolo” appartenevano Romagna Capitale e Romagna mia che sono state pubblicate durante il 2017.