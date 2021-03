Stasera in tv 15 Marzo 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Da oggi Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 15 Marzo 2021.

Stasera in tv 15 Marzo 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Lunedì 15 Marzo 2021 vede il debutto sugli schermi di diverse trasmissioni: su Rai 1 arriva la fiction Màkari, mentre su Canale 5 parte l’edizione 2021 de L’Isola dei famosi. Per chi ama i film, ampia scelta di generi sui vari canali. Di seguito la programmazione di oggi: ecco cosa fa stasera in tv!

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Serie TV – Màkari – I colpevoli sono matti

23:35 – Sette – Storie

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Left Behind – La Profezia

23:15 – Ve ne siete mai accorti?

Rai 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta – Processo alla ‘ndrangheta

23:15 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

20:30 – Stasera Italia

21:20 – Quarta Repubblica

Canale 5

20:40 – Striscia la Notizia – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’Isola dei famosi

Italia 1

19:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Film: Red

23:40 – Tiki Taka La repubblica del pallone

La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Bersaglio Mobile: Il giorno che scoprimmo la P2

23:15 – LA7 DOC – Anni ’70, dieci anni di Piombo

Tv8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 121 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bari

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

Nove

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Film: Nemico pubblico

00:05 – Apocalypse – L’ascesa di Hitler

Rai 4

19:45 – Criminal Minds ep.5 – 6

21:22 – Film: Underworld – La ribellione dei Lycans

22:55 – Film: Resident Evil: Apocalypse

Rai 5

21:15 – In scena – Nino Manfredi

22:13 – Monitor

23:28 – La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso I, II, III

23:53 – Rock Legends – INXS

Rai Premium

20:10 – Don Matteo 6 – La giostra dei desideri ep.14

21:20 – Film: Un’estate in Danimarca

23:00 – Il Ranger: Una vita in Paradiso – L’impronta del lupo

Rai Movie

20:35 – Stanlio e Ollio – La scala musicale

21:10 – Film: Grey Owl – Gufo grigio

23:10 – Film: Stringi i denti e vai!

La7d

20:00 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Documentari: Eden – Un pianeta da salvare

Cielo

20:20 – Affari di famiglia

21:15 – Film: L’uomo senza volto

23:25 – E-rotic: viaggio nel cyber-porn

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti

21:25 – Vite al limite – 1^TVCarrie

23:05 – Vite al limite – Mercedes

Iris

20:05 – Walker Texas Ranger – Sul ring per una notte

21:00 – Film: Michael Collins

23:43 – Film: Zodiac

Cine34

19:10 – A cena con … – Colpo di Fulmine

21:00 – Film: Com’è bello far l’amore

23:07 – Film: Un piede in paradiso

Paramount Pictures

20:40 – Strega per Amore

21:10 – Film: Uno Strano Caso

23:15 – Film: Only You – Amore a prima vista

La5

19:45 – Uomini e donne

21:10 – Film – Rosamunde Pilcher: Per amore e per passione

23:00 – Film – Emilie Richards – Amore e magia

Mediaset 20

20:15 – The big bang theory

21:04 – Film – Catwoman

23:26 – Film – The accountant