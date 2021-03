Michele Mirabella, biografia: età, altezza, famiglia e lavoro

Michele Mirabella è un noto giornalista italiano conosciuto per i suoi lavori per la Rai. Oggi conduce Elisir, un noto programma televisivo che va in onda ogni giorno sul terzo canale, ovvero Rai 3. In questo articolo andremo a scoprire più da vicino di chi stiamo parlando e tutto ciò che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Chi è Michele Mirabella

Nome: Michele

Michele Cognome: Mirabella

Mirabella Data di Nascita: 7 Luglio del 1943

7 Luglio del 1943 Città di nascita: Bitonto

Bitonto Altezza: 1,86m

1,86m Segno zodiacale: Cancro

Michele Mirabella è nato il 7 Luglio del lontano 1943 a Bitonto. Oggi ha 78 anni ed è alto 1,86m. Il suo segno zodiacale è il Cancro. La sua carriera non è iniziata subito nel campo del giornalismo. Da giovane infatti voleva frequentare giurisprudenza e proprio per questo si era iscritto nella facoltà di legge. Cambia subito indirizzo però e si laurea in Lettere. Dopo la laurea inizia la sua carriera da attore ed esordisce anche al teatro con diverse opere. Lavora sia come attore che, addirittura, come regista. A questo punto, nel 1970, entra anche all’interno della Compagnia del Teatro Insieme. Sale sul palco con spettacoli del calibro dei Tre Moschettieri ma anche di Fuori dalla porta. Debutta anche in alcuni film: nel 1973 esordisce in Baba Yaga e poi altri tra i quali Vediamoci chiaro, Thunder ed Odio le bionde.

Nella sua lunga carriera Michele Mirabella ha lavorato anche con grandi nomi del teatro e del cinema italiano. Tra i tanti sottolineiamo la sua presenza in Ricomincio da tre insieme a Massimo Troisi e Roberto Benigni. In più ha recitato diverse parti nei film di Carlo Verdone: tra questi si ricorda Troppo Forte ed anche Acqua e Sapone.

Non solo televisione per Michele Mirabella che ha dato adito anche alle conduzioni radiofoniche. All’inizio della sua carriera, infatti, dopo essersi trasferito a Roma, ha lavorato per diverse radio.

Michele Mirabella: moglie e figli

La vita privata di Michele Mirabella è stata sempre molto oscurata dal fatto che il giornalista non usa i social network. Ciò che possiamo sapere è comunque che è stato sposato ed ha due figlie. Si chiamano Marta e Margherita ma su di loro non abbiamo tante informazioni proprio per il fatto che il padre non ha social.

Ha una particolare visione dell’amore. Secondo lui infatti le coppie dovrebbero dormire in camere separate perchè in questa maniera la relazione si farebbe molto più misteriosa. “Riuscire ad avere i propri spazi significa creare una relazione più intrigante. Vi è infatti il mistero di chi busserà per primo alla porta dell’altro per avere un incontro amoroso”.

Tralasciando le vicende relazionali di Michele Mirabella sappiamo anche che oggi abita a Roma. Vive e lavora nella capitale da veramente tantissimi anni ormai. “E’ la mia città – ha dichiarato in una recente intervista – anche se a formarmi è stata Bari. Lì ho frequentato gli studi universitari, mi sono laureato ed ho iniziato a lavorare”. Secondo il giornalista Rai infatti Bari è stata la sua culla mentre Roma è la sua nave.