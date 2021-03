Aurore Erguy, Zoe di Sole a Catinelle: età, marito e figli

Aurore Erguy è l’attrice che interpreta Zoe in Sole a Catinelle, film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone come protagonista. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Aurore Erguy

Nome: Aurore

Cognome: Erguy

Data di nascita: 3 agosto 1980

Luogo di nascita: Parigi

Profilo Instagram: @aurore_erguy

Segno zodiacale: leone

Aurore Erguy è una celebre attrice francese, al fianco di Checco Zalone nel 2013 nel film Sole a Catinelle. Attutalmente ha 40 anni e ne compie 41 in estante. In Italia ha lavorato tanto anche in tv, esordendo nella serie Il Tredicesimo Apostolo con Claudio Gioè – in questo periodo in tv con Makari – e Claudia Pandolfi, e facendo parte del cast de Il Bello delle Donne… alcuni anni dopo. Dal 2003 al 2016, ha concentrato il suo impegno soprattutto sul teatro.

Marito e figli

Nonostante la sua lunga carriera e i numerosi lavori in Italia, Aurora Erguy è molto riservata in merito alla sua vita privata.

Non si sa infatti se abbia un marito o un fidanzato e neppure di figli. Il suo profilo Instagram è contraddistinto dall’esclusiva presenza di scatti dedicati al suo percorso artistico, senza nessun accenno al lato personale.