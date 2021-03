Avanti un altro, la risposta del concorrente è assurda

Avanti un Altro! è uno dei programmi più amati di Paolo Bonolis che, come sempre da diversi anni a questa parte, nella sua conduzione è stato affiancato dal grande amico Luca Laurenti.

Da quando il programma ha iniziato ad andare in onda, sono diverse le situazioni in cui il conduttore romano si è trovato davanti a concorrenti che hanno dato risposte assurde. Nelle prossime righe, scopriamo assieme qualche dettaglio in più su uno di questi casi.

Avanti un Altro: le risposte che hanno lasciato Bonolis senza parole

Il fatto che stiamo per raccontare risale alla presenza, negli studi diAvanti un Altro!, di una concorrente napoletana di nome Marianna Iovine.

La donna, che ha allieato lo studio con una brevissima performance canora, alla domanda “Di cosa fu capitale Napoli: del Regno delle Due Sicilie o del Ducato di Savoia?” ha risposto chiamando in causa la seconda opzione, errata.

Non è andata meglio al secondo interrogativo sul capoluogo campano. Nel momento in cui si è sentita chiedere quale fosse il giorno della festa di San Gennaro tra il 19 e il 29 settembre, ha risposto in maniera errata.

Alla reazione, come sempre ironica, di Paolo Bonolis, la donna, anche lei sorridente, h risposto di essere una napoletana atipica.