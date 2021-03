Marco Paolini: ecco chi è Vittorio di Sole a Catinelle

Marco Paolini è l’interprete di Vittorio Manieri nel film Sole a Catinelle, pellicola avente come protagonista Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Chi è Marco Paolini

Nome: Marco

Cognome: Paolini

Data di nascita: 5 marzo 1956

Luogo di nascita: Belluno

Profilo Instagram: non è presente sul social

Segno zodiacale: Pesci

Marco Paolini, nato a Belluno, ha attualmente 65 anni. Il suo nome è noto soprattutto per via del suo impegno nel cosiddetto teatro civile, di cui è un riferimento in Italia sia come autore, sia come interprete.

Nel corso degli anni, il suo talento ha trovato espressione in diversi spettacoli di successo, come per esempio Il Racconto del Vajont e Appunti Forestali.

La sua esperienza nel cinema non si limita a Sole a Catinelle. Il suo esordio sul grande schermo risale infine al 1992 con Manila Paloma Bianca, film di Daniele Segre. Da allora ha fatto parte del cast di 13 film, tra cui Sangue Pazzo di Marco Tullio Giordana.

La sua ultima volta sul grande schermo è con il film La Pelle dell’Orso, pellicola di Marco Segato uscita nel 2016.