Piero Pelù, sapevi che si faceva lo shampoo una volta l’anno?

Piero Pelù è uno dei cantanti italiani più conosciuti nel panorama sia nazionale che internazionale. La sua carriera ha avuto inizio sul finire degli anni ’80 quando ha fondato i Litfiba e fino al 1999 ha collaborato con questo gruppo. Purtroppo poi alcuni problemi interni hanno portato alla separazione dei componenti e Piero Pelù ha iniziato a lavorare da solista.

In questa maniera lo abbiamo visto proprio lo scorso anno durante l’edizione di Sanremo 2020 quando ha partecipato con la canzone “Gigante” e si è classificato alla quinta posizione. E’ sempre stata una persona molto sensibile alla solidarietà sociale e per questo motivo è stato su tutti i giornali durante l’ultimo lockdown per il Coronavirus. Il cantante ha infatti deciso di ampliare la propria comunicazione iniziando a parlare molto sui social network.

Piero Pelù ed il gesto dei capelli

Un gesto clamoroso è stato infatti quello mostrato l’anno scorso in diretta mentre si è lavato i capelli. Per lui è un vero e proprio rituale quello del lavaggio dei capelli che avviene si e no una volta l’anno. Il messaggio è stato inviato in diretta sui vari social network e molti potrebbero addirittura pensare che sia uno scherzo.

A questo punto andiamo a vedere cosa è successo infatti Piero Pelù si è lavato i capelli in diretta. Per lui è una cosa molto particolare perchè questo è un rito che compie solo una volta l’anno.

I suoi follower sono rimasti increduli dinanzi a questo vero e proprio show. Piero Pelù infatti non ha perso un attimo per mostrare il lavaggio dei capelli in diretta. La sua è stata una mossa per provare a sensibilizzare le persone a restare in casa ed aiutarle a prendere fiato per quel bruttissimo periodo che stiamo vivendo.