Stasera in tv 17 Marzo 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Da oggi Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 17 Marzo 2021.

Stasera in tv 17 Marzo 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Mercoledì 17 Marzo 2021 vede in onda il film in prima visione tv Green Book su Rai 1, mentre su Rai 2 torna, con i nuovi episodi, la serie Tv Rocco Schiavone. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di Italia’s Got Talent con la puntata, anch’essa in prima visione tv, su Tv8. Su La7 tornano i documentari di Atlantide, mentre per gli appassionati di sport c’è solo da affidarsi ai canali dedicati. Ampia scelta, invece, per i cinefili. Di seguito la programmazione per la prima serata: ecco cosa fa stasera in tv!

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Film: Green book

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 4 – Rien Ne Va Plus

23:20 – Re Start

Rai 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rete 4

20:30 – Stasera Italia

21:20 – Stasera Italia Speciale

00:04 – Film: L’innocente

Canale 5

20:40 – Striscia la Notizia – la voce dell’insofferenza

21:00 – Film: Sole a catinelle

23:30 – X-STYLE

Italia 1

19:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Film: Edge of Tomorrow

23:40 – Pressing Champions League

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Tv8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:25 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

23:40 – Scemi da matrimonio Ep. 1 Prima TV

Nove

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

22:45 – Fratelli di Crozza

00:15 – Naked Attraction Italia – 1^TV

Rai 4

20:36 – Criminal Minds ep.10

21:23 – Film: Blade Runner 2049

00:09 – Vita dallo spazio: Buchi neri

01:10 – Film: Underworld – La ribellione dei Lycans

Rai 5

20:16 – Prossima fermata America s.3 ep.5

21:16 – Opera – Morte a Venezia

23:53 – La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso VII, VIII, IX

Rai Premium

20:20 – Don Matteo 6 – Incontri ravvicinati ep.18

21:20 – Film: Soraya

23:20 – Il Commissario Ricciardi – p.6

Rai Movie

20:10 – Stanlio e Ollio – Muraglie

21:10 – Film: L’ultimo bacio

23:10 – Film: Movie Mag

La7d

20:00 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Serie TV – The good wife

Cielo

20:45 – Affari di famiglia Chumlee e il trenino

21:15 – Film: Il mistero dei teschi di cristallo

23:15 – Film: L’iniziazione

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti

21:25 – Matrimonio a prima vista Italia – 1^TV

22:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Iris

20:05 – Walker Texas Ranger

21:00 – Film: A history of violence

23:13 – Film: The town

Cine34

19:06 – Mio padre monsignore

21:00 – Film: Viva l’Italia

23:28 – Film: Briganti, amore e libertà

Paramount Pictures

20:40 – Strega per Amore

21:10 – Film: Il Caso Thomas Crawford

23:15 – Film: Ore 10: calma piatta

La5

19:45 – Uomini e donne

21:10 – Film: L’A.S.S.O. nella manica

23:15 – Film: Una pazza giornata a New York

Mediaset 20

20:15 – The big bang theory

21:04 – Film – Constantine

23:48 – Film – Arma Letale 4