Neri Marcorè, chi è: età, moglie e figli

Attore, comico, conduttore televisivo e doppiatore di successo, Neri Marcorè è uno degli artisti più apprezzati del grande e piccolo schermo, da anni presenza fissa di numerosi show televisivi. Molto noto anche per le sue imitazioni di personaggi famosi.

Neri Marcorè, chi è

Nato il 31 luglio del 1966 a Porto Sant’Elpidio, nella provincia marchigiana di Fermo, da giovanissimo inizia la sua carriera partecipando spettacoli itineranti e televisivi condotti e organizzati dal conduttore radiofonico e showman Giancarlo Guardabassi. Nonostante sia molto timido e riservato il giovane Neri partecipa al programma Stasera mi butto, nel 1990 dopo aver conseguito il diploma di interprete parlamentare in inglese e tedesco presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori “Carlo Bo” di Bologna. Inizia a lavorare come doppiatore ed attore, inizialmente a teatro nel 1993 per poi esordire al cinema con Ladri di cinema nel 1996, mentre sono numerose le collaborazioni con la Gialappa’s Band e con altri comici come Corrado e Sabina Guzzanti.

Nel 2003 ottiene come migliore attore protagonista una nomination ai David di Donatello e vince il Nastro d’argento per il film Il cuore altrove.

Intensa e proficua l’attività da doppiatore, prevalentemente in cartoni animati e film d’animazione.

Vita privata, moglie e figli

E’ sposato con 1995 con Selene, conosciuta anni prima: dalla loro unione sono nati i Nicola e Marianna nel 1999 e Elia nato nel 2001.

Appassionato di calcio, tifoso della Juventus e dell’Ascoli, da diversi anni fa parte della Nazionale Cantanti.