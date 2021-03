The Wife Vivere nell’ombra su Rai3: trama, cast e trailer

The Wife Vivere nell’ombra su Rai3 (ch.3) è uno dei film in onda in tv stasera 18 Marzo 2021. Coproduzione statunitense, britannica e svedese del 2017 per la regia di Bjorn Runge con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons nei ruoli principali. La pellicola è stata sceneggiata da Jane Anderson, adattando per il cinema il romanzo del 2003 The Wife scritto da Meg Wolitzer.

The Wife Vivere nell’ombra su Rai3: la trama

Joan Castleman è la moglie di Joe Castleman, scrittore ultrasettantenne che ha vinto il premio Nobel per la letteratura grazie al suo particolare e rivoluzionario stile di scrittura. Durante la serata di consegna del premio, prima della cerimonia, Joan inizia a ripensare a tutti gli anni passati accanto al marito, e al segreto su cui è basato il successo dello stesso. Un lungo excursus nei quarant’anni di matrimonio vissuti insieme e caratterizzati dal sacrificio sostenuto in prima persona per fargli raggiungere la fama, sorvolando anche tradimenti e bugie. La donna è infatti la vera autrice dei libri, e nella serata del Nobel non regge più la pressione, e matura l’idea di rivelare a tutti la verità. Ma la scelta di interrompere la produzione di scritti destinati alla pubblicazione del marito, provoca un malore fatale a quest’ultimo…

The Wife Vivere nell’ombra su Rai3: il cast

Glenn Close: Joan Castleman

Jonathan Pryce: Joe Castleman

Christian Slater: Nathaniel Bone

Max Irons: David Castleman

Elizabeth McGovern: Elaine Mozell

Alix Wilton Regan: Susannah Castleman

Annie Starke: Joan Castleman giovane

Harry Lloyd: Joe Castleman giovane

The Wife Vivere nell’ombra su Rai3: il trailer

