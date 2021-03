Corinne Clery, chi è? Età, altezza, dove vive, marito e figli

Corinne Clery è una famosa attrice francese che è nota per il successo ottenuto in diversi film famosi anche in Italia. Uno dei più importanti, o meglio il suo primo film è stato Histoire d’O. Si trattava di una pellicola erotica uscita nel 1975. Ha lavorato moltissimi in Italia con diversi film erotici ma anche in commedie che hanno avuto grande successo. Dopo di che si è anche adoperata con varie soap opera e fiction e nel 2009 è stata su tutti i giornali per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ultimamente ha partecipato anche a Pechino Express ed al Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire un po più da vicino la vita privata di Corinne Clery.

Corinne Clery è nata il 23 Marzo 1950 a Parigi e fin da subito a fatto capire ai suoi genitori di voler intraprendere la carriera cinematografica. Quando aveva 17 anni si sposa con Hubert Wayaffe ed ha già un figlio che si chiama Alexandre. Ad oggi è il suo unico figlio. Durante la sua vita poi ha avuto tantissime altre storie d’amore come quella con Beppe Ercole, famoso arredatore ed ex marito di Serena Grandi.

Proprio per questo motivo le due, Corinne e Serena, sono state spesso bacchettate sui social per le liti in televisione che si vedevano. Dopo la fine della storia con Ercole è arrivato Angelo Costabile ma la loro storia sarebbe terminata qualche mese fa dopo essere iniziata nel 2017.

Corinne Clery: dove vive

La casa di Corinne Clery non si sa di preciso dove possa essere. Ciò che però è di dominio pubblico è il fatto che stia in una casa in campagna in compagnia del suo cane. Inoltre in tempi passati ha abitato anche a Roma ed in Polinesia. Proprio lì si era trasferita dopo la nascita dell’unico figlio, nato dal matrimonio Wayaffe, Alexandre. A raccontarlo è stata proprio lei durante un’intervista rilasciata lo scorso anno a Vanity Fair.