Corinne Clery: ecco a quanti anni è stato il suo matrimonio

Corinne Clery, famosa attrice francese nata sul finire degli anni ’50, è molto conosciuta anche in Italia. Dopo aver avviato la propria carriera proprio in Francia, recitando in film erotico, è riuscita ad avvicinarsi al Belpaese e da quel momento non si è più staccata. La donna infatti ha preso parte a diversi film italiani ma anche a varie fiction e soap opera.

E’ stata anche inserita all’interno del cast di Ballando con le stelle e per questo motivo l’Italia l’ha potuta conoscere più da vicino durante i primi anni 2000. La donna oggi ha un figlio che si chiama Alexander ed è nato dal suo primo matrimonio.

Proprio questo matrimonio è stato molto particolare. La donna dopo essersi sposata ed aver avuto un figlio, Alexander appunto, ha avuto molte altre storie d’amore. Una su tutte quella con Beppe Ercole, famoso arredatore italiano. Proprio per questo flirt Corinne Clery si scontrava molto spesso in tv e sui giornali con Serena Grandi: quest’ultima era infatti l’ex di Ercole che se lo fece strappare appunto dalla Clery.

Corinne Clery: il matrimonio

Come abbiamo già anticipato il matrimonio di Corinne Clery fu molto particolare. La donna infatti si è sposata quando aveva addirittura solo 17 anni. Ancora viveva con i suoi genitori in Francia e si legò a Hubert Wayaffe.

I due subito dopo il matrimonio ebbero anche un figlio, l’unico oggi di Corinne, ovvero Alexander. La donna ha sempre raccontato che dopo la nascita si è trasferita in Polinesia per poter stare più tranquilla ed accudire in serenità il nascituro.