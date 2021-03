Il giustiziere della notte su Rai4: trama, cast e trailer

Il giustiziere della notte su Rai4 (ch.24) è uno dei film in onda in tv stasera 19 Marzo 2021. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Eli Roth. Il film è il remake di Il giustiziere della notte del 1974, storica pellicola con Charles Bronson, a sua volta basato sull’omonimo romanzo del 1972 di Brian Garfield.

Il giustiziere della notte su Rai4: la trama

A Chicago Paul Kersey è un medico chirurgo dedito al suo lavoro. Conduce una vita tranquilla e felice con la moglie e la figlia adolescente. Un giorno, la sua vita viene sconvolta quando tre balordi, che si sono introdotti a casa sua per fare una rapina, uccidono la moglie e feriscono gravemente la ragazza. Sconvolto dall’accaduto e rendendosi conto che a fronte di una parte della cittadinanza onesta esiste una vita basata su soprusi e delinquenza nei confronti delle persone più deboli, decide di indossare, di notte, i panni di un Giustiziere implacabile e spietato, andando alla ricerca dei criminali responsabili della morte della moglie, per eliminarli uno per uno.

Il giustiziere della notte su Rai4: il cast

Bruce Willis: Dr. Paul Kersey

Vincent D’Onofrio: Frank Kersey

Dean Norris: Detective Kevin Raines

Kimberly Elise: Detective Leonore Jackson

Elisabeth Shue: Lucy Rose Kersey

Camila Morrone: Jordan Kersey

Beau Knapp: Knox

Ronnie Gene Blevins: Joe

Jack Kesy: The Fish

Kirby Bliss Blanton: Bethany

Wendy Crewson: dott.ssa Jill Klavens

Mike Epps: dott. Chris Salgado

Stephanie Janusauskas: Sophie

Il giustiziere della notte su Rai4: il trailer

LEGGI DI PIÙ: Stasera in tv 19 Marzo 2021