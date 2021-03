Inferno su Tv8: trama, cast e trailer

Inferno su Tv8 (ch.8) è uno dei film in onda in tv stasera 19 Marzo 2021. Coproduzione italo-statunitense del 2016 per la regia di Ron Howard e basato sull’omonimo romanzo best seller di Dan Brown. Tom Hanks riprende il ruolo del professore di simbologia Robert Langdon, già interpretato nei film Il codice da Vinci e Angeli e demoni.

Inferno su Tv8: la trama

Dopo un prologo in cui si vede un uomo gettarsi nel vuoto da una torre di Firenze, il professore di simbologia Robert Langdon (Tom Hanks) si sveglia in una stanza d’ospedale nella stessa città senza ricordare cosa gli sia successo nelle ultime 48 ore. La dottoressa Sienna Brooks e un infermiere gli spiegano che è stato colpito di striscio alla testa e questo gli ha provocato un’amnesia. Proprio quando sta per fare alcune domande, però, una donna vestita da carabiniere fa irruzione nell’ospedale provando ad uccidere Langdon, che non può far altro che scappare con la dottoressa Brooks. Questa si rivelerà essere una donna legata fin dall’infanzia alla figura di Langdon. I due iniziano una caccia all’uomo in cui sono sia prede che cacciatori che li porterà in giro per l’Europa, nel tentativo di sventare un folle tentativo di diffusione della peste destinato a dimezzare la popolazione umana.

Inferno su Tv8: il cast

Tom Hanks: Robert Langdon

Felicity Jones: Sienna Brooks

Irrfan Khan: Harry “il Rettore” Sims

Omar Sy: Christoph Bouchard

Ben Foster: Bertrand Zobrist

Sidse Babett Knudsen: Elizabeth Sinskey

Ida Darvish: Martha Alvarez

Ana Ularu: Vayentha

Jon Donahue: Richard Savage

Paul Ritter: Arbogast

Fausto Maria Sciarappa: Parker

Francesca Inaudi: Guida turistica

Fortunato Cerlino: Guardia nel museo

Vincent Riotta: Guardia nel museo

Christian Stelluti: Rogue Bruder

Vincenzo Tanassi: Ufficiale dei carabinieri

Inferno su Tv8: il trailer

LEGGI DI PIÙ: Stasera in tv 19 Marzo 2021