Marcella Bella, chi è: età, altezza, figli e cosa fa oggi

Marcella Bella è una celebre cantante italiana. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Marcella Bella

Nome: Giuseppa Marcella

Cognome: Bella

Data di nascita: 18 giugno 1952

Luogo di nascita: Catania

Profilo Instagram: @marcellabella.official

Segno zodiacale: Gemelli

Sorella minore del cantante Gianni Bella, con il quale ha più volte collaborato, Marcella Bella ha esordito nel mondo della musica nel 1972, dopo aver vinto, diversi anni prima, un concorso per giovani talenti a Misterbianco. Il suo ultimo disco, 50 anni di Bella Musica, risale al 2019.

Altezza

Non si hanno informazioni ufficiali sull’altezza di Marcella Bella.

Figli

Marcella Bella, che ha avuto una storia con Red Canzian all’inizio degli anni ’70, dal 1989 è sposata con l’imprenditore Mario Merello, da cui ha avuto i figli Giacomo, Carolina e Tommaso.

Cosa fa oggi

Cosa fa oggi Marcella Bella? La cantante catanese continua il suo percorso nel mondo della musica. Nel 2019 ha pubblicato l’ultimo disco e nel 2021 è stata super ospite a Sanremo. La sua ultima presenza come concorrente al Festival risale al 2007 in coppia con il fratello Gianni con il brano Forever (Per Sempre).