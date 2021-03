Mika, chi è: età, fidanzato, sorella e dove vive

Mika, ospite del programma di Serena Rossi Canzone Segreta, è un celebre cantante e showman. Scopriamo qualche dettaglio su di lui.

Chi è Mika

Nome: Michael Holbrook

Michael Holbrook Cognome: Penniman

Penniman Data di nascita: 18 agosto 1983

18 agosto 1983 Luogo di nascita: Beirut

Beirut Profilo Instagram: @mikainstagram

@mikainstagram Segno zodiacale: Leone

Mika è un cantante libanese. L’artista, che ha attualmente 38 anni, si è fatto conoscere nel 2007 con l’album Life in a Cartoon Motion, caratterizzato dalla presenza del singolo Grace Kelly.

Da allora ha pubblicato 5 album di studio, ha partecipato come giudice per diverse volte a X Factor Italia, è stato insignito, in Francia, del riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Scienze.

Fidanzato

Dopo un’iniziale reticenza sulla sua vita sentimentale, Mika nel 2012 ha fatto coming out. Chi è il fidanzato del cantante? L’artista libanese è legato da tanti anni ad Andrea Dermanis. Documentarista, ha incontrato il cantante dietro le quinte di uno show televisivo dove quest’ultimo era ospite. Da allora, sono passati più di dieci anni. La coppia è molto discreta, ma nelle occasioni in cui viene fotografata appare sorridente e affiatata.

Sorella

Mika ha tre sorelle: Paloma, Zuleika e Yasmine. Diversi anni fa, come rivelato dal cantante stesso nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Paloma è rimasta vittima di un tragico incidente. Cadendo dal quarto piano mentre fumava una sigaretta – la cosa è stata favorita da problemi di equilibrio dovuti a una semi paralisi – è rimasta infilzata dalle sbarre di un cancello.

Per fortuna la situazione si è conclusa nel migliore dei modi: la sorella di Mika oggi è infatti viva e in salute e lavora come stilista.

Dove vive

Non si sa dove viva di preciso Mika. Secondo i gossip più accreditati, il cantante abita a Londra.