Omar Fantini, chi è: età, fidanzata, moglie, figli e personaggi

Omar Fantini è un celebre conduttore televisivo e comico. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui!

Chi è Omar Fantini

Nome: Omar

Cognome: Fantini

Data di nascita: 28 gennaio 1973

Luogo di nascita: Bergamo

Profilo Instagram: @omarfantini

Segno zodiacale: Acquario

Omar Fantini, che ha attualmente 48 anni, ha iniziato a creare spettacoli di cabaret nel 1999. Negli anni successivi, il suo successo è cresciuto grazie a trasmissioni come Colorado, MTV on the Beach e Zelif Off. Da non dimenticare è anche la partecipazione, nel ruolo di coach, alla trasmissione Il Boss dei Comici.

Moglie

Omar Fantini è sposato dal 2013 con Francesca. La loro storia è iniziata quando il comico bergamasco aveva solo 16 anni.

Figli

Omar Fantini ha due figli, Edoardo e Caterina.

Personaggi

Omar Fantini è diventato famoso per essere riuscito, grazie al suo talento, a portare sul piccolo schermo diversi personaggi, tra i quali spicca il famosissimo Nonno Anselmo.