Renegades Commando d’assalto su Mediaset 20: trama, cast e trailer

Renegades Commando d’assalto su Mediaset 20 (ch.20) è uno dei film in onda in tv stasera 19 Marzo 2021. È un action thriller scritto da Luc Besson e prodotto dagli stessi produttori della trilogia di Taken, The Equalizer – Il vendicatore e Lucy. La pellicola è ispirata al film di guerra I guerrieri del 1970 e ricorda molto anche la trama di Three Kings del 1999.

Renegades Commando d’assalto su Mediaset 20: la trama

Un gruppo di Navy Seal presenti in Bosnia durante la guerra dei Balcani svolge operazioni importanti per gli equilibri del conflitto, come la cattura di alcuni generali protagonisti di crimini di guerra. L’operazione, che è ufficialmente una “missione di pace”, stuzzica però poco il loro spirito avventuriero. Fin quando il Commando non viene a sapere da una cameriera, che confida ad uno dei militari con cui ha una relazione, della presenza di una enorme quantità di lingotti d’oro nascosta in una cassaforte che che sarebbe rimasta sommersa sul fondo di un lago, al centro di una cittadina poco distante.

Renegades Commando d’assalto su Mediaset 20: il cast

Sullivan Stapleton: Matt Barnes

Charlie Bewley: Stanton Baker

Sylvia Hoeks: Lara Simic

Joshua Henry: Ben Moran

Diarmaid Murtagh: Kurt Duffy

Dimitri Leonidas: Jackson Porter

Clemens Schick: Dragoljub Petrovic

Ewen Bremner: Jim Rainey

J. K. Simmons: Jacob Levin

Slavko Sobin: il leader partigiano

Renegades Commando d’assalto su Mediaset 20: il trailer

LEGGI DI PIÙ: Stasera in tv 19 Marzo 2021