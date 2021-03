Giancarlo Magalli, chi è: età, altezza, fidanzata, moglie, figlie

Giancarlo Magalli, volto storico della televisione, è un presentatore, autore, sceneggiatore, attore e doppiatore italiano di successo.

Padrone di casa del programma mattutino di Rai2 I Fatti Vostri, Magalli è più volte balzato alle cronache del gossip per i battibecchi avuti con alcuni colleghi. Il più recente e famoso è quello con la conduttrice Adriana Volpe, durato a lungo e finito addirittura in tribunale.

Giancarlo Magalli, chi è

Giancarlo Magalli è nato a Roma il 4 luglio 1947 sotto il segno del Cancro. Il conduttore ha perciò 74 anni ed è alto 163 centimetri. Si è diplomato all’Istituto Massimiliano Massimo, il severo liceo classico dei gesuiti in cui hanno studiato anche Mario Draghi e Luca Cordero di Montezemolo.

Ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro a soli 22 anni come animatore nel primo villaggio turistico italiano a Pugnochiuso. Ha scritto per il teatro, il cabaret e la televisione. Sono molti i successi televisivi ad avere la sua firma: Non stop, Pronto, Raffaella?, Fantastico, Domenica In, Luna Park e Mezzogiorno in famiglia, per citarne alcuni. Dal 1991 conduce la trasmissione I Fatti Vostri in onda su Rai 2, ideata da Michele Guardì.

Non tutti sanno che Giancarlo Magalli è stato un appassionato doppiatore. Nel 1997 il conduttore ha doppiato il personaggio di Filottete nel film Hercules della Disney. Nel 2017 viene scelto per doppiare il protagonista della commedia francese Benvenuti a casa mia. Due anni dopo è di nuovo impegnato come doppiatore della versione inglese del film Pinocchio di Matteo Garrone.

Giancarlo Magalli, vita privata

Il popolare conduttore ha alle spalle due matrimoni. La prima volta si è sposato con Carla Crocivera è ha avuto una figlia, Manuela (1972). Nel 1989 è convolato a nozze con Valeria Donati, farmacista di ben 17 anni più giovane, con cui è stato unito per 19 anni. Da loro matrimonio è nata Michela (1994), famosa fashion blogger e influencer.

Oggi sembra che il presentatore romano sia single. Di recente è stato al centro di una voce che lo voleva fidanzato con la 24enne Giada Fusaro. Una notizia che entrambi hanno smentito poco dopo.