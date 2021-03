Gloria Guida, chi è: età, marito, figli e film

Gloria Guida è una magnifica attrice italiana che tutti ricordano sempre bellissima e con uno sguardo quasi magnetico. E’ stata da sempre una delle sex symbol della commedia italiana durante gli anni ’70. La sua carriera è iniziata come cantante per poi “spostarsi” sul palcoscenico. E’ molto famosa per aver recitato in diverse commedie erotiche italiane, ma anche per essere la moglie di Johnny Dorelli. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Gloria Guida è nata il 19 Novembre del 1955 a Merano, una paesino del Trentino Alto Adige. Oggi ha 65 anni ed il suo segno zodiacale è il Sagittario. Come abbiamo già detto è molto conosciuta per essere una delle attrici più importanti della commedia erotica italiane. I suoi esordi, però, sono stati nel mondo della canzone: prima suonava all’interno del locale del padre e poi ha iniziato ad esibirsi anche in alcune manifestazioni canore. La sua carriera si è conclusa nel lontano 1991.

Gloria Guida: marito e figli

Il marito di Gloria Guida è Johnny Dorelli. I due si sono conosciuti nel 1979, precisamente il 5 Novembre come racconta l’attrice. “Ero sempre più attratta”. Dorelli apparteneva al mondo dello spettacolo ma per Gloria era come se ne fosse un estraneo. “Un uomo – sottolinea Gloria – pieno di classe e di talento”.

I due hanno avuto una figlia che si chiama Guendalina. Poi da altre relazioni sono nati altri figli di Johnny Dorelli. Dalla prima moglie, Catherine Spaak, infatti nacque Gabriele, mentre da Lauretta Masiero nacque Gianluca.

Il matrimonio tra Gloria Guida e Johnny Dorelli è stato il 15 Maggio del 1991 con un rito civile mentre nel 2001 è avvenuto il matrimonio religioso. Adesso entrambi sono nonni dopo che, nel 2013, la figlia Guendalina è diventata mamma della piccola Ginevra.

Questa è una delle coppie più longeve in Italia nel mondo dello spettacolo. Dorelli è spesso visto come una persona burbera ma in realtà, come sottolinea anche Gloria Guida, è tenero e molto protettivo.