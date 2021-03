Gloria Guida e Johnny Dorelli: hai mai visto chi è la figlia?

Gloria Guida è una famosa attrice italiana, probabilmente tra le più belle che siano mai esistite. Oltre ad essere conosciuta per le sue enormi doti nel campo del cinema è salita alla ribalta dopo il matrimonio con Johnny Dorelli. Il famoso cantante, il cui vero nome è Giorgio Domenico Guidi, ha sposato la Guida nel 1991. Prima di lei era stato sposato con Catherine Spaak, dalla quale aveva avuto due figli: Gianluca e Gabriele.

Come abbiamo già detto nel 1991 è avvenuto il matrimonio civile tra Gloria Guida e Johnny Dorelli ed i due si sono poi sposati, dieci anni dopo, con un matrimonio religioso. Fin da subito Gloria Guida si è innamorata del suo attuale marito e probabilmente il loro è uno dei rapporti più sani del mondo dello spettacolo italiano.

Gloria Guida e Johnny Dorelli: chi è la figlia

La figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli è Guendalina Dorelli. E’ nata negli anni ’90 ed oggi è madre di una bellissima bambina di nome Ginevra. Gloria e Johnny infatti sono diventati nonni nel 2011. Nello stesso anno Guendalina Dorelli si è laureata in Giurisprudenza ed oggi su di lei non si sa tantissimo se non che sia una madre stupenda.

Per quanto la sua vita privata è molto infittita non conosciamo nemmeno il nome del padre, anche se sembra possa essere ancora il suo attuale compagno.