Luca Manfredi è il figlio di Nino Manfredi ed in questo articolo andremo a scoprire qualcosa in più su di lui. Oggi è un importante regista. E’ diplomato presso l’Istituto Europeo di Design e successivamente inizia a lavorare come aiuto regista. Tra gli anni ’80 e ’90 realizza veramente tantissimi spot pubblicitari, alcuni dei quali sono diventati famosi grazie alla presenza del padre all’interno di quelli per Lavazza.