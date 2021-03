Miriam Leone, chi è: età, figli, film e fidanzato

Miriam Leone è un’attrice italiana, Miss Italia 2008. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Chi è Miriam Leone

Nome: Miriam

Miriam Cognome: Leone

Leone Data di nascita: 14 aprile 1985

14 aprile 1985 Luogo di nascita : Catania

: Catania Profilo Instagram : @mirimeo

: @mirimeo Segno zodiacale: ariete

Miriam Leone ha conquistato il titolo di Miss Italia 2008. Il concorso di Salsomaggiore ha rappresentato un trampolino di lancio per il mondo della recitazione. La Leone ha infatti esordito al cinema nel 2010 con Genitori e figli – Agitare prima dell’Uso, film diretto da Giovanni Veronesi.

La sua ultima performance sul grande schermo è in Diabolik dei Manetti Bros. In questa pellicola, veste i panni di Eva Kant.

Per quanto riguarda i lavori in tv, da non dimenticare sono fiction come Non Uccidere, In Arte Nino, dedicata a Nino Manfredi e diretta dal figlio dell’attore Luca, La Dama Velata, 1992, 1993 e 1994.

Figli

Miriam Leone non ha figli.

Film

Dal 2010 al 2019, Miriam Leone ha recitato in 12 film.

Fidanzato

L’attrice siciliana è fidanzata con l’imprenditore conterraneo Paolo Cerullo. Dopo diverse indiscrezioni sull’identità di lui, totalmente assente dai social, la coppia è stata paparazzata per la prima volta nell’estate 2020 durante una romantica gita in barca sul Lago di Como.