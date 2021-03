The Game Nessuna regola su Iris: trama, cast e trailer

The Game Nessuna regola su Iris (ch.22) è uno dei film in onda in tv stasera 20 Marzo 2021. La pellicola del 1997 è del regista David Fincher, uno dei più apprezzati e poliedrici cineasti hollywoodiani, autore di trame intricate ed avvincenti.

The Game Nessuna regola su Iris: la trama

Nicholas Van Orton è un ricco uomo d’affari di San Francisco, divorziato e ossessionato dal ricordo del padre, morto suicida buttandosi dal tetto di casa quando Nicholas era ancora un ragazzo. Per il suo compleanno gli viene regalata, dal fratello Conrad, una tessera per iscriversi a un esclusivo club di giochi di ruolo, chiamato Consumer Recreation Services (CRS) allo scopo di movimentare la sua noiosa e monotona vita. Nicholas s’iscrive senza troppo entusiasmo: affronta una serie di esami psicologici e fisici, e la sua domanda viene apparentemente respinta. Da quel momento inizia però una spirale di avvenimenti sempre più inquietanti e pericolosi, che lo conducono a dubitare di tutti coloro che ha intorno e di ogni situazione: lo stesso fratello Conrad e Christine, la cameriera del ristorante dove è solito servirsi, sembrano tirarlo dentro situazioni sempre peggiori…

The Game Nessuna regola su Iris: il cast

Michael Douglas: Nicholas Van Orton

Sean Penn: Conrad Van Orton

Deborah Kara Unger: Christine/Claire

James Rebhorn: Jim Feingold

Peter Donat: Samuel Sutherland

Carroll Baker: Ilsa

Anna Katarina: Elizabeth

Armin Mueller-Stahl: Anson Baer

Elizabeth Dennehy: Maria

Charles Martinet padre di Nicholas

Tommy Flanagan: tassista

Michael Massee: Airbag EMT Galliano

The Game Nessuna regola su Iris: il trailer

LEGGI DI PIÙ: Stasera in tv 20 Marzo 2021