The Women su Rai Movie: trama, cast e trailer

The Women su Rai Movie (ch.21) è uno dei film in onda in tv stasera 20 Marzo 2021. Pellicola del 2008 scritta e diretta da Diane English, si tratta di un adattamento moderno del film del 1939 di George Cukor Donne. Entrambi sono basati sull’omonima commedia teatrale del 1936 di Clare Boothe Luce. Rispetto alla versione originale, in questa del 2008 le protagoniste lavorano nel campo della moda e della pubblicità, e il personaggio di Alex Fisher, interpretato da Jada Pinkett Smith, è dichiaratamente lesbica.

The Women su Rai Movie: la trama

La vita perfetta di Mary Haines va in crisi quando, facendo la manicure da Saks sulla Quinta Strada, apprende dalla ciarliera estetista che suo marito, un magnate della finanza, ha una relazione appassionata con la commessa addetta alla profumeria. Come se non bastasse, la sua migliore amica Sylvia, per non perdere il posto di lavoro alla guida di una rinomata rivista, vende la privacy di Mary a una nota cronista mondana in cambio di una rubrica con la sua firma…

The Women su Rai Movie: il cast

Meg Ryan: Mary Haines

Annette Bening: Sylvia Fowler

Eva Mendes: Crystal Allen

Debra Messing: Edie Cohen

Jada Pinkett Smith: Alex Fisher

Bette Midler: Leah Miller

Candice Bergen: Catherine Frazier

Carrie Fisher: Bailey Smith

Cloris Leachman: Maggie

Debi Mazar: Tanya

Jill Flint: Annie

The Women su Rai Movie: il trailer

LEGGI DI PIÙ: Stasera in tv 20 Marzo 2021