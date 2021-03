Claudio Baglioni e la moglie Rossella: perchè non hanno figli?

Claudio Baglioni è uno dei cantanti italiani più famosi e amati. Due volte conduttore di Sanremo – nel 2018 e nel 2019 – è legato a Rossella Barattolo, al suo fianco dal 1987. La coppia, unita nel lavoro e nella vita, non ha figli (dal matrimonio con Paola Massari, Baglioni ha avuto Giovanni). Come mai? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Claudio Baglioni e Rossella Barattolo: perché non hanno figli?

Come mai Rossella Barattolo e Claudio Baglioni non hanno figli? A rispondere ci ha pensato la compagna del cantautore in un’intervista rilasciata qualche anno fa. Ecco cosa ha detto in merito:

“Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo”