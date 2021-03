Pearl Harbor su Nove: trama, cast e trailer

Pearl Harbor su Nove (ch.9) è uno dei film in onda in tv stasera 21 Marzo 2021. Pellicola del 2001 per la regia di Michael Bay, dura circa 3 ore.

La pellicola racconta di una storia d’amore nello scenario del bombardamento giapponese alla base statunitense di Pearl Harbor, durante la Seconda Guerra Mondiale. L’episodio, di fatto procurò la discesa in campo nel conflitto mondiale degli Stati Uniti d’America, nel 1941. Il racconto è particolarmente romanzato (sono stati rilevati ben 177 errori storici) e il film è caratterizzato da effetti speciali particolarmente accurati.

Pearl Harbor su Nove: la trama

Due giovani ragazzi statunitensi, amici fin dall’infanzia, si arruolano nell’aeronautica militare. All’inizio del conflitto mondiale, uno dei due si innamora dell’infermiera che non gli nega il massimo del punteggio nonostante comprenda che lui sia dislessico. Allo scoppiare del conflitto in Europa, il ragazzo parte in missione col suo squadrone. Poco tempo dopo, il giovane viene dato per disperso e morto sul campo. Col passare del tempo, la giovane infermiera e l’amico si scoprono sempre più vicini, anche per la tristezza della scomparsa dell’affetto più caro per entrambi. Tempo dopo, però, il giovane ritorna alla porta di lei e scopre il tradimento: in tempo di guerra, però, non esiste la possibilità di elaborare certe cose. È infatti in arrivo l’attacco a Pearl Harbor, dove tutti e tre si ritroveranno coinvolti nella difesa l’uno dell’altro.

Pearl Harbor su Nove: il cast

Ben Affleck: Rafe McCawley

Josh Hartnett: Danny Walker

Kate Beckinsale: Evelyn Johnson

Alec Baldwin: Jimmy Doolittle

Cuba Gooding Jr.: Doris Miller

Jon Voight: Franklin Delano Roosevelt

Colm Feore: Husband Kimmel

Mako: ammiraglio Isoroku Yamamoto

Jennifer Garner: Sandra

Jaime King: Beth Bayer

Sara Rue: Martha

Tom Sizemore: Earl Sistern

Matthew Davis: Joe

Ewen Bremner: Red Winkle

William Lee Scott: Billy Thompson

Michael Shannon: Gooz Wood

Leland Orser: maggiore Jackson

Cary-Hiroyuki Tagawa: Minoru Genda

Scott Wilson: generale George Marshall

Peter Firth: capitano Mervyn S. Bennion

Dan Aykroyd: capitano Thurman

Kim Coates: tenente Jack Richards

William Fichtner: padre di Danny Walker

Catherine Kellner: Barbara

Greg Zola: Anthony

Tomas Arana: Frank J. “Jack” Fletcher

