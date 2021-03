Emanuela Aureli ed il dramma del figlio Giulio: la storia

Emanuela Aureli è una famosa attrice oltre ad essere imitatrice italiana. E’ salita alla ribalta dopo aver lavorato per Rai e Mediaset ed essere stata anche all’interno del cast di Carabinieri 4. Su di lei purtroppo vi sono tante storie da raccontare ed una di queste è quella del figlio autistico.

Ha raccontato la storia al settimanale Nuovo ed ha fatto conoscere a tutti il suo dramma che ha vissuto con Giulio, che ha addirittura rischiato di morire. Il bambino infatti aveva la febbre e per di più non mangiava da diversi giorni. A questo punto Emanuela, insieme al marito, lo hanno portato in ospedale urgentemente.

A questo punto le condizioni del bambino sono andate sempre più peggiorando e tutti si sono preoccupati veramente tanto. Emanuela sentiva che il figlio arrancava molto durante il respiro ed i medici hanno così optato per un ricovero d’urgenza. Il motivo era il fatto che gli era venuta una polmonite bilaterale. “Pensare a quei giorni mi fa venire le lacrime tutt’oggi. Avevo paura che non ce l’avrebbe fatta”.