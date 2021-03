Ester Pantano, sapevi chi è il suo fidanzato?

Ester Pantano è l’attrice che, nella serie tv Màkari, veste i panni di Suleima, la donna che conquista il cuore di Saverio Lamanna. La giovane artista è fidanzata? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Chi è il fidanzato di Ester Pantano?

Ester Pantano è una delle attrici del momento. Nata a Catania il 20 giugno 1990, è del segno del Cancro e in estate spegnerà 31 candeline. Diventata famosa grazie al film tv La Mossa del Cavallo, legato alla serie de Il Commissario Montalbano, è al centro di diversi interrogativi. Molti di questi riguardano la sua vita privata. La Pantano è fidanzata? L’attrice siciliana, che domenica 21 marzo è stata intervistata da Francesca Fialdini nel salotto di Rai 1 di Da Noi… a Ruota Libera, non ha mai rivelato nulla sulla sua vita privata.

Non si sa quindi se abbia o meno un fidanzato. Sul suo seguitissimo profilo Instagram non ci sono dettagli in merito: gli scatti e i video, infatti, sono legati alla sfera professionale.