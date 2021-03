Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus?

Giovanna Civitillo è una showgirl, ballerina, conduttrice e attrice campana, moglie di Amadeus. Scopriamo qualche dettaglio su di lei!

Chi è Giovanna Civitillo

Nome : Giovanna

: Giovanna Cognome : Civitillo

: Civitillo Data di nascita: 9 settembre 1977

9 settembre 1977 Luogo di nascita: Vico Equense

Vico Equense Profilo Instagram : @giovannaemadeus

: @giovannaemadeus Segno zodiacale: Vergine

Giovanna Civitillo è una showgirl, ballerina, attrice e conduttrice. Ha attualmente 43 anni – ne compie 44 a settembre – ed è la seconda moglie del conduttore Amadeus.

La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della danza. Con alle spalle studi di classico e moderno, due anni dopo il diploma all’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza ha cominciato a lavorare in RAI.

Tra i programmi che l’hanno vista ballare ci sono alcuni grandi classici della tv degli anni ’90, come per esempio Fantastica Italiana, Carramba! Che Sorpresa, Beato tra le Donne. Nel 2002 è iniziata un’esperienza che va andata avanti per i 4 anni successivi e che le cambia la vita: il ruolo di ballerina e valletta nel programma L’Eredità, ai tempi condotto dall’uomo che, pochi anni più tardi, sarebbe diventato suo marito.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare le tappe salienti della carriera di Giovanna Civitillo. Giusto per citarne una, ricordiamo la presenza nel mini mondo di Avanti un Altro.

Inviata de La Vita in Diretta nella città dei fiori durante la prima conduzione di Sanremo da parte di Amadeus, l’anno successivo ha condotto il PrimaFestival con la comica Valeria Graci e Giovanni Vernia.

La sua relazione con Amadeus è iniziata nel lontano 2003 quando, come già detto, lavoravano assieme a L’Eredità. Nel 2009, la coppia ha accolto il figlio Josè Alberto – il secondo per il conduttore ravennate, già padre di Alice, 23enne nata dal matrimonio, oggi finito, con Marisa di Martino – e nello stesso anno si è unita in matrimonio civilmente.

Esattamente un decennio dopo, Giovanna Civitillo e Amadeus, entrambi molto credenti, hanno confermato il loro amore con il matrimonio in chiesa.