Bruno Mastroianni, chi è: età, formazione, carriera e lavoro

Bruno Mastroianni è un giornalista, filosofo e social media manager di alcune trasmissioni Rai, nonché autore e docente del corso in Comunicazione presso l’Università telematica Internazionale Uninettuno.

Bruno Mastroianni è nato a Roma il 12 settembre 1979. Dopo aver conseguito una laurea in Filosofia, ha cominciato a lavorare nel mondo della comunicazione fino a diventare uno fra i più importanti punti di riferimento.

Mastroianni è autore e consulente per i social media di Rai3 (La Grande Storia) e della Multipiattaforma di Rai1, per cui gestisce gli account social di alcuni programmi e scrive contenuti web.

Bruno Mastroianni, carriera e libri

Dopo un passato da portavoce, media trainer e comunicatore di crisi per alcune istituzioni sociali e religiose, lavora presso l‘Iscom, dove segue progetti di comunicazione per istituzioni senza scopo di lucro e per istituzioni legate alla Chiesa. Dal 2008 riveste il ruolo di docente di Media Relations presso la Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce e presso l‘Università degli studi Roma Tre.

Nel 2017 ha pubblicato La disputa felice. Dissentire senza litigare sui social network, sui media e in pubblico per Cesati Editore; Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, con Vera Gheno edito da Longanesi (2018); Litigando si impara. Disinnescare l’odio con la disputa felice in tempi di crisi sempre per Cesati Editore (2020).

Inoltre Bruno Mastroianni cura l’omonimo blog in cui scrive di comunicazione. Il giornalista si occupa soprattutto di comunicazione di crisi, quando in una relazione nascono discussioni e contrasti che rischiano di trasformarsi in litigi.