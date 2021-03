Elisabetta, chi è la moglie di Giovanni Scifoni: “I miei figli…”

Giovanni Scifoni è un famoso attore italiano che sicuramente avrete tutti quanti visto e seguito durante l’ultima serie tv DOC Nelle tue mani. In quell’occasione ha vestito i panni di uno dei tanti dottori del Policlinico di Milano al fianco di Luca Argentero. Lo stesso attore è stato tra i più bravi a recitare all’interno di questa fiction che ha avuto veramente un successo incredibile.

Giovanni Scifoni oggi ha 44 anni e dal 2005 è sposato con Elisabetta. La sua vita privata è sempre stata molto nell’ombra e per questo motivo sulla moglie di Giovanni Scifoni non si hanno tantissime informazioni. I due hanno festeggiato i quindici anni di matrimonio proprio lo scorso anno e per l’occasione ha voluto omaggiare la moglie con una tenerissima frase pubblicata sui social.

In quell’occasione ha voluto ringraziarla per tutto il supporto che quotidianamente riesce a dargli per raggiungere gli obiettivi che si è posto nella vita. I due hanno anche tre figli bellissimi che per Giovanni Scifoni sono fondamentali. E’ molto unito a loro e spera tanto che possano avvicinarsi al campo artistico e musicale.

Proprio per questo motivo lo stesso attore ha deciso di fargli da maestro di musica così da dargli la giusta via sulla quale poter intraprendere sia la vita lavorativa che la vita in generale. I figli di Giovanni Scifoni si chiamano Tommaso, Cecilia e Marco.