Matilda De Angelis, chi è Caterina: ecco le sue altre fiction

Matilda De Angelis, Caterina nella serie tv Leonardo, è una delle attrici del momento. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua carriera.

Chi è Matilda De Angelis

Nome: Matilda

Matilda Cognome: De Angelis

De Angelis Data di nascita: 11 settembre 1995

11 settembre 1995 Luogo di nascita : Bologna

: Bologna Profilo Instagram: @matildadeangelis

@matildadeangelis Segno zodiacale: Vergine

Matilda De Angelis è una delle attrici più apprezzate in Italia. L’artista, che ha attualmente 25 anni e che ne compirà 26 in autunno, ha iniziato il suo percorso artistico nel mondo della musica grazie alla band Rumba de Bodas, dove è entrata appena sedicenne e con la quale ha tenuto concerti in tutta Europa.

La sua vita è cambiata quando, su invito di un amico, ha partecipato al provino del film Veloce Come il Vento di Matteo Garrone, pellicola con nel cast Stefano Accorsi. Per questo esordio, viene candidata come Miglior Attrice ai David di Donatello nel 2017.

A questo film ne sono seguiti diversi altri, tra i quali è possibile citare L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose, che l’ha vista dividere il set con Elio Germano.

Matilda De Angelis, che è stata in passato legata al collega Andrea Arcangeli, ha calcato il palco dell’Ariston come co-conduttrice di Sanremo 2021 assieme ad Amadeus e Fiorello.

Le sue fiction

Leonardo è solo uno dei tanti lavori legati al piccolo schermo della carriera di questa straordinaria attrice che, in pochi anni, è riuscita ad affermarsi con il suo talento a livello internazionale.

Tra le altre produzioni tv che l’hanno vista nel cast è possibile citare L’età dell’Oro, suo esordio sul piccolo schermo, ma anche Tutto Può Succedere. Da non dimenticare è anche il film tv I Ragazzi dello Zecchino d’Oro, che narra la nascita del Piccolo Coro diretto da Mariele Ventre, e la serie The Undoing – le Verità non Dette, che l’ha vista recitare accanto a due mostri sacri del cinema internazionale come Nicole Kidman e Hugh Grant.