Priscilla Salerno, chi è Francesca nello scherzo a Raul Bova

Priscilla Salerno è la pornostar che è stata scelta dalla redazione de Le Iene per lo scherzo a Raoul Bova, che si è trovato di punto in bianco nonno del piccolo Brian, il finto figlio di Francesca, impersonata proprio dalla Salerno, e di Francesco, il suo secondogenito nato dalla relazione con Chiara Giordano. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla pornodiva campana.

Chi è Priscilla Salerno

Nome: Tina

Tina Cognome: Ciaco

Ciaco Data di nascita: 27 luglio 1980

27 luglio 1980 Luogo di nascita: Salerno

Salerno Profilo Instagram: @priscillasalernoofficial

@priscillasalernoofficial Segno zodiacale: Leone

Priscilla Salerno, all’anagrafe Tina Ciaco, è una pornostar italiana. Ha attualmente 40 anni e ne compirà 41 in estate. Cresciuta a Verona, ha iniziato da giovane a ballare in un locale di lap dance.

Poco dopo, è iniziata la sua carriera nel cinema hard. Il primo film dell’attrice porno che è stata scelta da Le Iene per lo scherzo a Raoul Bova è la pellicola La Perla del Mediterraneo, risalente ai primi anni 2000.

Priscilla Salerno, che ha lavorato tanto con l’attore Max Felicitas, ha fatto parte anche del cast di un film di genere diverso dal porno. Si tratta della pellicola di Marco Pollini Le Badanti, uscita nel 2015. Il film, che la vede prestare il suo volto al personaggio di Luana, racconta la storia di tre donne staniere che accettano di fare le badanti in una casa di riposo per anziani, scontrandosi con i pericolosi pregiudizi di questi ultimi.

Quando si parla di Priscilla Salerno, è doveroso chiamare in causa anche il suo importante impegno nel sociale e, in particolare, la scelta di esporsi in prima persona per sensibilizzare i più giovani verso la piaga del revenge porn (ne ha parlato diverse volte anche nelle scuole).